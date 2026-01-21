Жителям Московской области стало удобнее оформлять письма и бандероли

21 января 2026, 16:40

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Оформлять письма и бандероли на сайте и в приложении Почты России стало удобнее. О подробностях рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.





Теперь напечатать адресный ярлык со знаком онлайн-оплаты можно в любом почтовом отделении.

«Ранее при оформлении и оплате на сайте писем нужно было самостоятельно распечатать адресный ярлык и наклеить на конверт. Теперь клиентам Почты больше не надо тратить на это время. Достаточно прийти в любое почтовое отделение, и это сделает оператор», – отметили в пресс-службе.