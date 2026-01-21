Достижения.рф

Жителям Московской области стало удобнее оформлять письма и бандероли

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Оформлять письма и бандероли на сайте и в приложении Почты России стало удобнее. О подробностях рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.



Теперь напечатать адресный ярлык со знаком онлайн-оплаты можно в любом почтовом отделении.

«Ранее при оформлении и оплате на сайте писем нужно было самостоятельно распечатать адресный ярлык и наклеить на конверт. Теперь клиентам Почты больше не надо тратить на это время. Достаточно прийти в любое почтовое отделение, и это сделает оператор», – отметили в пресс-службе.
Заказать печать адресного ярлыка можно при онлайн-оформлении отправлений в разделе «Дополнительные услуги». Если клиент не добавил опцию в приложении или на сайте, оператор также может сделать это на месте в отделении.

Как отметили в министерстве, это позволит существенно сократить временные затраты, сделав отправку писем и бандеролей максимально комфортной и быстрой.
Лора Луганская

