Жителям Московской области стало удобнее оформлять письма и бандероли
Оформлять письма и бандероли на сайте и в приложении Почты России стало удобнее. О подробностях рассказали в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.
Теперь напечатать адресный ярлык со знаком онлайн-оплаты можно в любом почтовом отделении.
«Ранее при оформлении и оплате на сайте писем нужно было самостоятельно распечатать адресный ярлык и наклеить на конверт. Теперь клиентам Почты больше не надо тратить на это время. Достаточно прийти в любое почтовое отделение, и это сделает оператор», – отметили в пресс-службе.Заказать печать адресного ярлыка можно при онлайн-оформлении отправлений в разделе «Дополнительные услуги». Если клиент не добавил опцию в приложении или на сайте, оператор также может сделать это на месте в отделении.
Как отметили в министерстве, это позволит существенно сократить временные затраты, сделав отправку писем и бандеролей максимально комфортной и быстрой.