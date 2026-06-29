Жителям Павловского Посада рассказали об электронных сервисах ФНС

29 июня 2026, 16:37

Фото: istockphoto.com/Elena Titova

Ускорить разблокировку счетов, замороженных из-за неуплаты налогов, помогут электронные сервисы Федеральной налоговой службы. Об этом жителям Павлово-Посадского округа рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Первым шагом для разблокировки является погашение задолженности по налогам. Данные об этом направляются в ведомство. После этого можно воспользоваться размещённым на сайте ФНС РФ сервисом «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС».





«Пользователю нужно заполнить анкету, после чего в течение суток с ним свяжется оператор Центра помощи по снятию ограничений с расчетного счёта и предоставит информацию о текущем статусе решения о приостановлении счёта и возможностях для его отмены», — говорится в сообщении.