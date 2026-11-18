18 ноября 2026, 14:09

оригинал Фото: пресс-служба «Единой России»

Депутат Мособлдумы Диана Алумянц рассказала, как жители Серпухова добились восстановления отопления и перерасчета платы за коммунальную услугу. За помощью к ней обратился житель улицы Крупской Владимир Митин. Об этом информирует пресс-служба «Единой России».