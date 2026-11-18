Жителям подъезда в Серпухове пересчитают плату за отопление после утечки
Депутат Мособлдумы Диана Алумянц рассказала, как жители Серпухова добились восстановления отопления и перерасчета платы за коммунальную услугу. За помощью к ней обратился житель улицы Крупской Владимир Митин. Об этом информирует пресс-служба «Единой России».
Мужчина пришел в общественную приемную партии с жалобой на холодные батареи. На встречу пригласили заместителя директора МБУ «Жилищник», чтобы выяснить причину проблемы и найти решение. Как пояснила Алумянц, тепло подали во весь дом, кроме одного подъезда. При запуске системы специалисты обнаружили сильную утечку. Они ежедневно искали место прорыва вместе с собственником, а затем устранили повреждение. После ремонта отопление возобновили.
Управляющая компания подтвердила период отсутствия тепла. Жители подали заявление на перерасчет, и им скорректируют начисления за это время. По словам депутата, в подобных случаях собственники могут обратиться за помощью к парламентариям. Те помогут организовать диалог с управляющей компанией и разобраться с жалобой.
Если жильцы решили действовать самостоятельно, им нужно сообщить о проблеме в аварийно-диспетчерскую службу. Стоит записать время звонка, номер заявки и фамилию сотрудника, принявшего обращение. Для перерасчета важно подтвердить качество услуги. Представитель исполнителя должен провести проверку и составить акт. По общему правилу проверку назначают не позднее двух часов после сообщения потребителя, если стороны не согласовали другое время. Один экземпляр акта остается у жильца.
Для жилых комнат нормативная температура составляет не менее +18 °C, для угловых — +20 °C. С полуночи до пяти утра допускается снижение максимум на три градуса. За каждый час отклонения от нормы плату за отопление уменьшают на 0,15% за каждый недостающий градус. Если представитель исполнителя не пришел на проверку в установленный срок, потребитель вправе составить акт без него. Документ должны подписать как минимум два потребителя и председатель совета дома либо председатель товарищества или кооператива — в зависимости от способа управления зданием.
Заявление можно направить в управляющую или ресурсоснабжающую организацию, а к обращению приложить копию акта. Жители Подмосковья могут воспользоваться личным кабинетом «МосОблЕИРЦ Онлайн» или подать документы лично в клиентском офисе расчетного центра либо в приемной управляющей компании. Если решить вопрос с исполнителем не удается, собственники могут направить жалобу в органы жилищного надзора. Еще один способ сообщить о проблеме — обратиться на подмосковную горячую линию по номеру 122.
По приведенным данным, в регионе за пять лет реконструировали 500 объектов тепло- и водоснабжения, проложили около тысячи километров новых теплосетей и капитально отремонтировали примерно 16 тысяч многоквартирных домов. До 2031 года в Подмосковье планируют реконструировать свыше 550 объектов коммунального хозяйства.
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