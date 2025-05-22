Жителям Подмосковья доступен онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual
В Подмосковье продолжают работать цифровые сервисы, информирующие жителей о плановых отключениях горячей воды, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Читайте также:
На госуслугах Подмосковья теперь можно оформить лесной участок в пользование
Подмосковные многодетные подали 6 тыс. онлайн-заявлений на выплату вместо земли
Робот Светлана предложил льготникам продлить рецепты более 80 тыс. раз
Дайана Хусинова