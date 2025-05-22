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Жителям Подмосковья доступен онлайн-сервис с графиком отключения горячей воды

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

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В Подмосковье продолжают работать цифровые сервисы, информирующие жителей о плановых отключениях горячей воды, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Уточнить даты отключений можно с помощью телеграм-бота «Плановые отключения МО». Для этого достаточно выбрать населённый пункт, улицу и номер дома — в ответ бот предоставит информацию о сроках проведения работ, а также данные управляющей компании и её контакты.

Кроме того, жителям доступен голосовой помощник «Робот Женя», который отвечает на вопросы, связанные с ЖКХ, круглосуточно по номеру 122 (добавочный 4). Он помогает узнать график отключений, передать заявку в диспетчерскую службу, соединиться с оператором, а также предоставляет информацию по приборам учёта и оплате коммунальных услуг.

Альтернативный способ — приложение «Добродел». В разделе «Услуги» можно выбрать пункт «График отключения горячей воды» и ввести адрес. Пользователи могут оформить подписку на уведомления — до пяти адресов на одного человека. Напоминания будут приходить за неделю и за день до отключения.

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На госуслугах Подмосковья теперь можно оформить лесной участок в пользование
22 мая 2025, 12:34

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

В Подмосковье стала доступна новая комплексная услуга: оформить лесной участок в аренду теперь можно на одной странице регионального портала госуслуг, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Теперь для жителей региона появился новый комплекс услуг, благодаря которому можно на одной странице портала совершить все необходимые действия для получения лесного участка. Услугой могут воспользоваться как физические лица, так и индивидуальные предприниматели, а также юридические лица», — сообщила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Лесные участки предоставляются для различных целей: ведения сельского хозяйства, заготовки древесины, организации охотничьего хозяйства, выращивания посадочного материала, научной и образовательной деятельности и др. При этом для индивидуального жилищного строительства такие участки не выделяются.

Для подачи заявления необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать нужную категорию услуги, указать статус заявителя и заполнить электронную форму. Муниципальные учреждения, например, могут претендовать на участок в бессрочное пользование, а религиозные организации — в безвозмездное.

Срок рассмотрения заявок — до 7 рабочих дней при оформлении аренды без аукциона и до 15 дней — при запросе на бессрочное или безвозмездное пользование. Услуга предоставляется бесплатно.

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#госуслуги
#подмосковье
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В Московской области росгвардейцы задержали подозреваемого в угрозе убийством
22 мая 2025, 11:55

Фото: istockphoto / Khanchit Khirisutchalual

Сотрудники Щёлковского отдела вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области задержали 33-летнего жителя, устроившего пьяный дебош в одном из кафе города Фрязино, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.
По прибытии на место росгвардейцы установили, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с администратором заведения. В ходе конфликта он достал нож и начал угрожать женщине расправой.

Правонарушителя оперативно задержали и передали сотрудникам полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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В Московской области теперь фиксируют использование телефона за рулём
22 мая 2025, 11:53

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Подмосковье комплексы фотовидеофиксации начали массово оснащать системой распознавания использования мобильных телефонов за рулём, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Такая мера направлена на повышение безопасности дорожного движения и снижение количества аварий, причиной которых становится невнимательность водителей. Мероприятия проводятся в рамках комплекса работ по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

«В комплексы фотовидеофиксации на дорогах Подмосковья стали массово внедрять функцию по распознаванию использования телефонов за рулём. В настоящее время данный вид нарушения фиксируют 30 комплексов – выявлено уже 105 фактов использования мобильных устройств», — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

Собственники автомобилей, замеченные за использованием телефона во время движения, получают штраф в размере 1,5 тысячи рублей.

В Минтрансе напомнили, что ранее, три года назад, комплексы начали фиксировать ещё одно распространённое нарушение — непристёгнутые ремни безопасности. С начала 2025 года за это вынесено свыше 133 тысяч постановлений. Сейчас более 250 камер способны выявлять отсутствие ремня у водителя или пассажиров.

Всего в регионе установлено свыше 1,8 тысячи стационарных комплексов фотовидеофиксации, треть из которых оснащена функциями выявления самых распространённых и опасных нарушений. Власти намерены продолжать работу по предотвращению ДТП с тяжёлыми последствиями.

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#подмосковье
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В квартале «Надежда» в Ступине первого сентября откроется новая школа
22 мая 2025, 11:37

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями провёл выездную проверку хода завершения работ в новой школе, расположенной в квартале «Надежда». В рамках инспекции делегация осмотрела территорию учреждения и помещения внутри здания, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
В учебных классах установлены парты, стеллажи и доски, полностью смонтирован пищеблок. На объекте ведутся клининговые работы. По словам Сергея Мужальских, остаются отдельные вопросы по благоустройству — необходимо завершить укладку газона и второго слоя асфальта. Заявка на получение заключения о вводе объекта в эксплуатацию будет подана подрядчиком 10 июня.

Готовность школы оценивается как близкая к 100%. Завершены все отделочные работы, продолжается установка оборудования и уборка помещений. Взаимодействие с руководством образовательного учреждения позволяет оборудовать как учебные, так и административные зоны с учетом их потребностей.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Здание рассчитано на 550 учащихся. Помимо классов, в школе предусмотрены лаборантские кабинеты, спортивный и актовый залы, медпункт, пищеблок, библиотечно-информационный центр, а также помещения для групп продленного дня. Параллельно ведутся работы по благоустройству прилегающей территории. Спортивные и детские площадки оборудованы резиновым покрытием, установлены игровые комплексы, качели, лавочки. Монтаж ограждений завершится в ближайшие дни.

«Школа возводится благодаря поддержке губернатора. В прошлом году в округе построено 2 школы: учебный корпус школы №9 в микрорайоне "Юго-Западный" в городе и пристройка на 550 мест в микрорайоне Новое Ступино села Верзилово», — подчеркнул глава округа.

Торжественное открытие новой школы в квартале «Надежда» запланировано на 1 сентября.

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#подмосковье
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В городском округе Ступино появится новая котельная
22 мая 2025, 11:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Глава округа и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями, депутатами и представителями Общественной палаты провёл выездную проверку строительства новой котельной в посёлке Жилёво, сообщает пресс-служба администрации городского округа Ступино.
«В поселке более 20 многоквартирных домов, все они получают горячее водоснабжение и отопление от старой паровой котельной. Котлы, установленные в советское время, пришли в негодность. Благодаря поддержке губернатора мы проводим модернизацию объектов теплоснабжения в округе», — сообщил Мужальских.

В посёлке строится модульная котельная мощностью 8 МВт, которая обеспечит бесперебойное горячее водоснабжение и отопление для более чем 1200 жителей.

«Старая котельная обладает большой мощностью, но имеет устаревшие паровые котлы. В летний период в поселке происходят перебои с подачей горячей воды, потому что приходится часто останавливать и перезапускать котельную. Новая современная котельная будет полностью автоматизирована», — рассказал заместитель главы округа Сергей Медведев.

Строительство объекта ведёт АО «Мособлгаз» в соответствии с утверждённым графиком. В настоящее время на площадке завершены работы по установке фундамента, в ближайшее время планируется подвод коммуникаций и монтаж модульных конструкций. Ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь 2025 года. После успешного завершения испытаний начнётся перевод потребителей на новое оборудование.

В 2025–2027 годах в округе планируется построить 12 современных блочно-модульных котельных.

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