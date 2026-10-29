Жителям Подмосковья начнут приходить квитанции за ЖКУ на «Госуслугах»

29 октября 2026, 14:42

оригинал Фото: медиасток.рф

Квитанции по взносам на капитальный ремонт многоквартирного дома с 1 сентября 2027 года начнут приходить жителям Московской области в электронном виде в личный кабинет на портале «Госуслуги». Закон об этом приняли депутаты Мособлдумы, сообщает пресс-служба регионального парламента.





Новая норма связана с изменениями в федеральном законодательстве. При этом бумажные квитанции сохранятся.





«Эта не замена привычных платёжек цифровыми, а только новая опция для пользователей «Госуслуг»: они смогут сами решить, получать ли квитанции только в личном кабинете или оставить бумажный вариант. Кроме того, правительство РФ должно определить категории граждан, которым обязательно должны предоставляться бумажные квитанции. Не все готовы к цифровому формату, особенно старшее поколение», — пояснил председатель Комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике, жилищно-коммунальному хозяйству и транспортно-дорожному комплексу Роман Шамнэ.