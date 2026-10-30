Жителям Подмосковья напомнили, как вызвать врача на дом без звонков
Жители Московской области могут вызвать врача на дом не по телефону, а онлайн. Такая возможность есть в чат-боте «Денис: Медицина Подмосковья», напомнили в Мингосуправления региона.
Чтобы оформить вызов, нужно перейти в бота по ссылке на платформе MAX или вручную набрать его название в строке поиска.
«После этого надо дать согласие на обработку персональных данных, а затем найти среди действий «Вызов врача на дом». Затем следует указать номер телефона, серию, номер полиса ОМС и дату рождения. Система проверит прикрепление к поликлинике в Подмосковье и оформит вызов доктора», ‒ рассказали в ведомстве.Там напомнили, что в сентябре и октябре этого года жители Московской области вызвали врача через чат-бот «Денис: Медицина Подмосковья» 27 000 раз. Это самая популярная тема запросов.
Помимо этого, умный помощник может записать на приём к врачу, на вакцинацию или телемедицинскую консультацию, продлить электронный рецепт, закрыть больничный и предложить ряд других опций.