Жителям Подмосковья напомнили, как вызвать врача на дом без звонков

30 октября 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Жители Московской области могут вызвать врача на дом не по телефону, а онлайн. Такая возможность есть в чат-боте «Денис: Медицина Подмосковья», напомнили в Мингосуправления региона.





Чтобы оформить вызов, нужно перейти в бота по ссылке на платформе MAX или вручную набрать его название в строке поиска.

«После этого надо дать согласие на обработку персональных данных, а затем найти среди действий «Вызов врача на дом». Затем следует указать номер телефона, серию, номер полиса ОМС и дату рождения. Система проверит прикрепление к поликлинике в Подмосковье и оформит вызов доктора», ‒ рассказали в ведомстве.