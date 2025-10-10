Жителям Подмосковья напомнили о рисках сотрудничества с иностранными разведками

10 октября 2025, 18:52

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов продолжают выявлять граждан, которых иностранные спецслужбы пытаются втянуть в противоправную деятельность. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.