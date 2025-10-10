Достижения.рф

Жителям Подмосковья напомнили о рисках сотрудничества с иностранными разведками

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов продолжают выявлять граждан, которых иностранные спецслужбы пытаются втянуть в противоправную деятельность. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.



Злоумышленники чаще всего выходят на связь через соцсети и мессенджеры, выбирая уязвимых людей — тех, кто находится в трудном положении или нуждается в деньгах. Иногда под их влияние попадают даже несовершеннолетние.

Манипуляторы используют шантаж, угрозы и уговоры, обещают помощь в поисках лучшей жизни, а затем втягивают человека в противоправные действия в отношении органов власти.

Результат от такого «сотрудничества» для агента всегда один – неизбежное наказание за свои действия. От 3 до 20 лет лишения свободы по статьям о госизмене, шпионаже и другим.

ГУРБ Московской области призывает жителей быть внимательными. Если к вам обращаются неизвестные и предлагают сотрудничество — немедленно звоните по номеру 112.
Важно напомнить об опасности детям. Несовершеннолетние также могут стать жервами мошенников.

