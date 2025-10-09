В Минцифры подготовили семинары на тему защиты от кибермошенничества

09 октября 2025, 19:59

Фото: Istock / welcomia

На фоне участившихся случаев интернет-мошенничества и телефонного мошенничества для россиян проводят обучающие семинары в рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони сам». Они проходят в очном и онлайн-формате, сообщили в пресс-службе Минцифры.