В Минцифры подготовили семинары на тему защиты от кибермошенничества
На фоне участившихся случаев интернет-мошенничества и телефонного мошенничества для россиян проводят обучающие семинары в рамках информационного онлайн-проекта «Перезвони сам». Они проходят в очном и онлайн-формате, сообщили в пресс-службе Минцифры.
Приоритет проекта – обеспечить граждан и их близких актуальной информацией о схемах мошенничества в разных сферах жизни, предоставить инструменты противодействия таким ситуациям. На вебинарах слушатели могут задать вопрос экспертам.
Главные темы вебинаров:
1. «Мошенничество c использованием дипфейк-технологий. Как не стать жертвой обмана».
2. «Инвестиционное мошенничество: ложные обещания и финансовые пирамиды».
3. «Как защитить персональные данные от мошенников? Злоупотребление личными данными: как защитить свою информацию».
4. «Сервисы и приложения на страже вашей безопасности».
А 14 октября в 11 часов на платформе «ВКонтакте» состоится вебинар на тему «Правовые аспекты мошенничества: что делать, если вы стали жертвой». Эксперт раскроет правила защиты прав пострадавших от мошеннических действий, разъяснит алгоритм поведения гражданина, ставшего жертвой преступления. Особое внимание уделят вопросам сбора доказательств, подготовки документов и взаимодействия с правоохранителями.
Участникам представят реальные случаи из практики адвоката. Семинар повысит уровень правовой грамотности и уверенности в защите своих интересов в сложных ситуациях.
Реальные истории из жизни и советы, а также советы, как проверить сообщение на признаки мошенничества, чёткие инструкции от экспертов собраны на сайте проекта.
Об основах личной информационной безопасности можно узнать на информационных ресурсах программы кибергигиены.
Тем, кто уже стал жертвой мошенников, следует перейти по ссылке.
