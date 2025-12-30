Жителей Камчатки предупредили об опасности схода лавин
В ряде районов Камчатского края объявили предупреждение о повышенной опасности схода снежных лавин с 1 по 4 января. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.
В противолавинном центре отметили, что возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского, Усть-Большерецкого, Соболевского, Мильковского, Быстринского и Усть-Камчатского муниципальных округов, со склонов Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов, а также в Кроноцком заповеднике и на Ключевской группе вулканов. Всего в регионе насчитывается более 100 лавиноопасных участков.
28 декабря сообщалось, что на Камчатский край обрушился мощный циклон с интенсивными снегопадами. Более 5 500 местных жителей оставались без электроснабжения, в нескольких поселках объявляли режим ЧС, а в аэропорту задерживались авиарейсы.
