В Калининграде задержали двоих устроивших стрельбу из-за конфликта с прохожим
В Калининграде двое мужчин устроили стрельбу из-за спора с прохожим. Инцидент произошел 29 декабря на улице Портовой. Полиция быстро отреагировала на сообщение об этом и прибыла на место происшествия, пишет РИА Новости.
Один из участников конфликта достал нож, а его друг, защищая товарища, выстрелил из травматического пистолета. К счастью, никто не пострадал. Правоохранители задержали мужчин 1964 и 1966 годов рождения и изъяли у них оружие.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства инцидента. По результатам примут решение о дальнейших действиях.
