В Калининграде задержали двоих устроивших стрельбу из-за конфликта с прохожим

30 декабря 2025, 08:51

Фото: iStock/Dzurag

В Калининграде двое мужчин устроили стрельбу из-за спора с прохожим. Инцидент произошел 29 декабря на улице Портовой. Полиция быстро отреагировала на сообщение об этом и прибыла на место происшествия, пишет РИА Новости.