В Иркутске мать признала вину по делу об убийстве двух детей
В Иркутске произошла трагедия, шокировавшая местных жителей. Женщина признала свою вину в расправе над двумя детьми, трех и пяти лет. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пишет «Лента.ру».
28 декабря в квартире нашли тела малышей без признаков жизни. Сразу после этого следственные органы начали проверку. Под подозрение попала их мать, которую доставили для допроса. На допросе она раскаялась в содеянном. Сейчас правоохранительные органы продолжают расследование, выясняя все обстоятельства этого ужасного преступления.
