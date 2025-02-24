Жителям Подмосковья напомнили о завершении приёма показаний счётчиков

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО
Приём показаний счётчиков электроэнергии в Московской области завершится в среду, 26 февраля, об этом жителям региона напомнили в пресс-служба подмосковного министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«Показания счётчиков электричества принимаются до 26 числа каждого месяца. А сроки приёма показаний счётчиков тепла и воды можно в личном кабинете Московского областного единого расчётного центра в разделе «Счётчики», — отмечается в сообщении.Передать показания счётчиков жители Подмосковья могут через голосового помощника МосОблЕИРЦ по телефону 8-499- 444-01-00, звонки принимаются ежедневно с 6 утра до 23:00. Кроме того, показания можно внести в личном кабинете на сайте МосОблЕИРЦ, через приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» или передать данные лично — в любом клиентском офисе МосОблЕИРЦ.
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