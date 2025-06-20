Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за порчу энергообъектов
Незаконное проникновение на объекты энергетической инфраструктуры может стать основанием для заведения уголовного дела. Об этом жителей Московской области предупредили в министерстве энергетики региона.
«Последствием проникновения на объекты электроэнергетики и особенно порчи оборудования является наступление уголовной ответственности, вплоть до преследования как за особо тяжкое преступление — диверсию», — говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что порча электрооборудования в различных регионах России проводится по указаниям спецслужб Украины. Зачастую людей принуждают к этим действиям при помощи различных мошеннических схем. Только за период с 11 по 17 июня в пяти регионах России были совершены девять таких атак на энергообъекты.