Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за запуск дронов и пиротехники

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В Московской области решением оперативного штаба введён запрет выдачи разрешений на полёты беспилотников над территорией региона. Исключение составляют лишь авиационные работы, проводимые оперативными службами и органами государственной власти. Об ответственности за несанкционированный запуск дронов и пиротехники напомнили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.
«Ответственность за нарушение правил использования воздушного пространства влечёт административный штраф. Его размер для граждан – до 50 тыс. руб., для юрлиц – до 300 тыс. рублей. Для последних также предусмотрено административное приостановление деятельности до 90 суток», – отметили в надзорном ведомстве.Там также напомнили, что за использование воздушного пространства без разрешения, когда таковое требуется, предусмотрена уголовная ответственность. Она наступает, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека. Наказание составит вплоть до семи лет лишения свободы.
«В период проведения праздничных мероприятий также запрещено применение пиротехники в зданиях, на кровле, балконах, лоджиях и фасадах; на взрывоопасных и пожароопасных объектах, в полосах отчуждения железных дорог, нефте- и газопроводов, ЛЭП; на особо ценных объектах культурного наследия народов России, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков», – подчеркнули в подмосковной прокуратуре.Запрещён запуск пиротехники при ненадлежащих погодных условиях, а также лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем пиротехнического изделия.
За нарушение правил запуска фейерверков также предусмотрены различные виды ответственности, в том числе штраф до 50 тысяч рублей. Если нарушение повлекло причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, виновный подлежит уголовной ответственности. Максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы.
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Лора Луганская