Жителям Подмосковья напомнили об ответственности за запуск дронов и пиротехники

В Московской области решением оперативного штаба введён запрет выдачи разрешений на полёты беспилотников над территорией региона. Исключение составляют лишь авиационные работы, проводимые оперативными службами и органами государственной власти. Об ответственности за несанкционированный запуск дронов и пиротехники напомнили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.