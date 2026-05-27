Мужчина погиб, пытаясь спасти оказавшихся в море родственников

Фото: iStock/Anton_Sokolov

Житель Великобритании погиб, пытаясь спасти своих родственников, оказавшихся в море. Об этом сообщает издание Daily Star.



Трагедия произошла днем 25 мая на пляже Трегирлс недалеко от города Падстоу в Корнуолле. Мужчина около 60 лет кинулся в воду на помощь двум членам своей семьи, попавшим в беду.

Очевидцы помогли вытащить обоих пострадавших на берег, однако сам британец потерял сознание в воде, и у него остановилось сердце. Прибывшие на место медики и спасатели не смогли его реанимировать и констатировали смерть.

В местной полиции заявили, что произошедшее «не рассматривается как подозрительное». В настоящее время офицеры готовят официальный отчет.

Лидия Пономарева

