Мужчина погиб, пытаясь спасти оказавшихся в море родственников
Житель Великобритании погиб, пытаясь спасти своих родственников, оказавшихся в море. Об этом сообщает издание Daily Star.
Трагедия произошла днем 25 мая на пляже Трегирлс недалеко от города Падстоу в Корнуолле. Мужчина около 60 лет кинулся в воду на помощь двум членам своей семьи, попавшим в беду.
Очевидцы помогли вытащить обоих пострадавших на берег, однако сам британец потерял сознание в воде, и у него остановилось сердце. Прибывшие на место медики и спасатели не смогли его реанимировать и констатировали смерть.
В местной полиции заявили, что произошедшее «не рассматривается как подозрительное». В настоящее время офицеры готовят официальный отчет.
Читайте также: