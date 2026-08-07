Жителям Подмосковья перечислили смертельно опасных двойников съедобных грибов
В подмосковных лесах в разгаре пора сбора грибов. Главный закон грибника: не уверен – не бери, напомнили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства региона.
Там перечислили съедобные и опасные грибы.
«Подмосковные леса щедры на дары, но нужно помнить, что существуют съедобные хиты и опасные обманщики. Ваши верные трофеи: белый гриб – король леса, хорош в любом виде; подберёзовик и подосиновик – классика, которую ищут все; маслята – ищите в молодых сосняках; лисички – идеальны для жарки; опята – осенью оккупируют пни и валежник», – отметили в ведомстве.Там также рассказали о смертельно опасных двойниках съедобных грибов.
«Бледная поганка – враг номер один. Даже маленький её кусочек смертелен. Красный и пантерный мухоморы красивы, но коварны. Ложные опята отличаются от настоящих цветом пластин и отсутствием «юбочки». Сатанинский гриб – редкость, но выглядит как белый, поэтому будьте бдительны», – подчеркнули в подмосковным Комлесхозе.Жителям Подмосковья также перечислили золотые правила грибников.
«Берите только те грибы, которые хорошо знаете. Игнорируйте старые, трухлявые и мятые экземпляры. Обходите обочины дорог и промзоны, так как грибы отлично впитывают токсины», – посоветовали в комитете.Помимо этого, в Комлесхозе посоветовали не полениться и перебрать дома лесную добычу ещё раз.