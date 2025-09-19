В Госдуме предложили запускать отопление поэтапно
Депутат Кошелев: Следует перейти к гибкому регулированию отопительного сезона
Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета при думском комитете Владимир Кошелев предложил перейти от единовременного начала отопительного сезона к гибкому зонированному регулированию. Об этом пишет РИА Новости.
Так, по мнению парламентария, отопление в первую очередь следует подавать в старые дома с высокими теплопотерями, а отключать — в современных зданиях.
«Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко. Можно рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию», — пояснил Кошелев.Продолжая свою мысль, он указал, что весной отопление стоит сначала отключать в хорошо утепленных новостройках с низкой тепловой инерцией.
Для реализации такого подхода потребуется модернизация коммунальной инфраструктуры. Новые сети позволят реагировать на изменение температурного режима без риска сбоев в системе теплоснабжения.
