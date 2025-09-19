В Госдуме предложили запускать отопление поэтапно

19 сентября 2025, 02:22

Депутат Кошелев: Следует перейти к гибкому регулированию отопительного сезона

Фото: iStock/:almaphoto

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава экспертного совета при думском комитете Владимир Кошелев предложил перейти от единовременного начала отопительного сезона к гибкому зонированному регулированию. Об этом пишет РИА Новости.





Так, по мнению парламентария, отопление в первую очередь следует подавать в старые дома с высокими теплопотерями, а отключать — в современных зданиях.





«Современные технологии позволяют нам мыслить точечно и гибко. Можно рассмотреть переход к зонированному или поэтапному регулированию», — пояснил Кошелев.