Истязавшего кошку одинцовского живодёра привлекли к ответственности

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Одинцовском городском округе мужчину привлекли к ответственности за грубое обращение с домашним животным. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Во время мониторинга интернета полицейские обнаружили видео, где запечатлено, как житель одного из домов по ул. Маршала Толубко, находясь у открытого окна квартиры, издевался над кошкой, а затем ударил её о фасад здания. 44-летнего мужчину доставили в территориальный отдел полиции», – написала Волк в своём ТГ-канале.Она добавила, что в отношении живодёра составили протокол об административном по статье КоАП за мелкое хулиганство.
Сейчас правоохранители продолжают проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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Лора Луганская