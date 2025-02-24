Жителям Подмосковья рассказали, как будут работать новые меры против кредитного мошенничества

Фото: пресс-служба ГУРБ МО
В России ввели новые правила получения кредитов и займов, которые начнут действовать с 1 сентября этого года. О том, как они будут работать, рассказали в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Там напомнили о росте масштабов кибермошенничества. По данным главка Банка России по Центральному федеральному округу, в прошлом году кредитные организации предотвратили более 72 млн попыток злоумышленников похитить деньги у клиентов. Однако преступникам удалось похитить у граждан 27,5 млрд рублей. 40% похищенного – деньги, взятые жертвами в кредит.
Чтобы изменить эту тенденцию и решить проблему комплексно, были приняты новые меры против кредитного мошенничества.
Получить деньги по кредиту или займу от 50 тыс. до 200 тыс. рублей можно будет только через четыре часа после заключения договора. Если сумма превышает этот порог, средства перечислят не раньше, чем через 48 часов. Покупка товаров или услуг в кредит без периода охлаждения будет возможна только при личном присутствии человека.
Период охлаждения не будет устанавливаться для кредитов и займов до 50 тыс. рублей. Исключение – ипотечные и образовательные кредиты, автокредиты, если деньги зачисляются сразу на счёт автодилера, кредиты на рефинансирование ранее взятых обязательств, если это не приведёт к увеличению их размера. В этих видах кредитов риски мошенничества минимальны.
При выдаче кредита или займа с нарушением антимошеннических норм и при возбуждении уголовного дела после хищения денег кредитор не сможет требовать исполнения заёмщиком обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам.
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Чтобы изменить эту тенденцию и решить проблему комплексно, были приняты новые меры против кредитного мошенничества.
Получить деньги по кредиту или займу от 50 тыс. до 200 тыс. рублей можно будет только через четыре часа после заключения договора. Если сумма превышает этот порог, средства перечислят не раньше, чем через 48 часов. Покупка товаров или услуг в кредит без периода охлаждения будет возможна только при личном присутствии человека.
Период охлаждения не будет устанавливаться для кредитов и займов до 50 тыс. рублей. Исключение – ипотечные и образовательные кредиты, автокредиты, если деньги зачисляются сразу на счёт автодилера, кредиты на рефинансирование ранее взятых обязательств, если это не приведёт к увеличению их размера. В этих видах кредитов риски мошенничества минимальны.
При выдаче кредита или займа с нарушением антимошеннических норм и при возбуждении уголовного дела после хищения денег кредитор не сможет требовать исполнения заёмщиком обязательств, начислять проценты и передавать долг коллекторам.
«Период охлаждения даст возможность взвесить риски и оценить, для чего на самом деле берутся заемные деньги. Это время на то, чтобы подумать, что особенно важно, когда человек находится под влиянием телефонных мошенников. Скорее всего, он успеет прийти в себя, посоветуется с близкими, позвонит в банк и всё уточнит. А может, и просто зайдёт в интернет, прочитает о такой схеме и поймёт, что звонили мошенники», – разъяснил начальник Управления ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов.В ГУРБ Московской области назвали период охлаждения по кредитам и займам важной и эффективной мерой. Однако там предупредили, что основное средство защиты – бдительность самого человека. Кем бы ни представлялся посторонний, как только он заводит разговор о деньгах, пытается заполучить персональные данные и коды из СМС, следует сразу положить трубку.
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Лора Луганская