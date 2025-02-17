Министр ЖКХ Подмосковья приехал с рабочим визитом в Орехово-Зуево

Видео: Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев посетил объекты государственного унитарного предприятия (ГУП) «Коммунальные системы Московской области», которые находятся на территории Орехово-Зуевского городского округа, сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
Вместе с главой городского округа
В следующем году планируется отремонтировать ещё 10 километров сетей.
В этом году в посёлках Верея и Куровское планируется начать обновление водопроводных сетей на двух водозаборных узлах.
Во время своего визита Кирилл Григорьев также посетил офис ГУП «КС МО», где провёл рабочую встречу с руководством организации, подведомственной Министерству ЖКХ Московской области, а также осмотрел производственную базу и новое оборудование, приобретённое в 2024 году.
Коллектив ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка в Дубне получил орден Александра Невского
Судебные приставы Подмосковья взыскали с должников за год более 52 млрд рублей
В Волоколамске будут судить члена организованной группы телефонных мошенников
Дайана Хусинова