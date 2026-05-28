Жителям Подмосковья рассказали, как найти злостного алиментщика на «Госуслугах»
Реестр злостных неплательщиков алиментов свободно доступен на портале госуслуг. Об этом напомнили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.
Список содержит сведения о должниках, привлечённых к административной и уголовной ответственности за неуплату денег на содержание несовершеннолетних или недееспособных детей, нетрудоспособных родителей, а также о должниках, находящихся в розыске.
Информация доступна всем пользователям портала «Госуслуги» в режиме онлайн. Для получения необходимых сведений не нужно проходить авторизацию или предоставлять какие‑либо документы.
Чтобы узнать, включён ли гражданин в реестр, достаточно перейти на портале в реестр неплательщиков алиментов; ввести фамилию, имя, отчество и дату рождения человека; нажать кнопку «Проверить».
Реестр также доступен на главной странице официального сайта ГУФССП России по Подмосковью.
Как отметили в ведомстве, информация о должнике будет находиться в открытом доступе до полного погашения задолженности по алиментам. Частичная уплата – не основание для исключения из реестра.
