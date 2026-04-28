Москвич не платил алименты 7 лет и погасил долг только после ареста его Jaguar
В Москве судебные приставы арестовали премиальный спорткар Jaguar F-Type из-за многолетней неуплаты алиментов жителем столицы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Мужчина не переводил средства на содержание своего несовершеннолетнего сына около семи лет. За это время его общая задолженность достигла 1,7 миллиона рублей.
По решению суда москвич должен был ежемесячно перечислять сумму в размере прожиточного минимума на содержание одного ребёнка. Бывшая супруга обратилась к судебным приставам. Те вручили должнику постановление о задолженности, но мужчина всё равно не начал выплаты.
Тогда приставы арестовали его премиальный спорткар Jaguar F-Type. В ГУФССП по Москве отметили: когда неплательщик понял, что может лишиться автомобиля, он полностью погасил долг по алиментам. Деньги перечислили матери на содержание несовершеннолетнего сына.
