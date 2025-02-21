Жителям Подмосковья рассказали как правильно утилизировать лампы

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Лампы требуют правильной утилизации, так как могут представлять опасность для экологии и здоровья. Энергосберегающие люминесцентные и светодиодные лампы содержат компоненты, которые необходимо перерабатывать или утилизировать в специальных условиях. О том, как правильно это сделать, рассказывает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
торговые сети, продающие энергосберегающие лампы, периодически организуют сбор использованных изделий; экологические акции включают мобильные пункты приема опасных отходов; специализированные пункты вторсырья, отмеченные на интерактивной карте; подмосковье площадки «Мегабак» принимают все виды ламп, кроме содержащих ртуть.
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