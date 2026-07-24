Жителям Подмосковья рассказали, как решить дачные вопросы через Добродел

24 июля 2026, 15:00

оригинал Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

Подмосковный цифровой помощник Добродел даст ответы на все дачные вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи региона.





В едином мобильном приложении собрали всю полезную информацию и услуги для жителей региона.

«Пусть дача радует только приятными хлопотами, а решение бумажных вопросов доверьте Доброделу. В нём можно подать заявление на уведомление о возведении объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома; на признание садового дома жилым и наоборот; зарегистрировать самоходную машину и другие виды техники; оформить порубочный билет и так далее», – пояснили в Мингосуправления.