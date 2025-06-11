Жителям Подмосковья рассказали, как законно установить во дворе шлагбаум
Шлагбаумы при въезде во дворы многоэтажек позволяет горожанам сохранить хотя бы минимум комфорта. О том, как установить их законно, рассказали в пресс-службе администрации городского округа Клин.
В городе есть несколько адресов, где въезд во дворы преграждают шлагбаумы. Это, например, дома по адресам ул. Овражная, 2 и ул. Мира, 9/6. Жильцы жаловались на постоянное нахождение там автотранспорта приезжих. На Овражной рядом находится колледж, на ул. Мира –многочисленные офисы. Парковок для жильцов почти не остаётся. Кроме того, двор на ул. Мира постоянно используют для объезда пробок в центре города, ставя под угрозу безопасность гуляющих во дворе детей.
«Общим собрание дома приняло решение обратиться в администрацию городского округа с просьбой разрешить поставить два шлагбаума. В администрации к нашей проблеме отнеслись внимательно, выслушали все аргументы. Мы представили фотографии того, что у нас происходит, и схему, которую мы предполагаем», – рассказал зампредседателя совета многоквартирного дома № 9/6 по ул. Мира Андрей Феклистов.Процесс согласования и установки шлагбаума у жильцов занял не более пары месяцев. Со скорой помощью и пожарными жильцы тоже всё согласовали, предоставив электронный доступ во двор. Часть земли для установки ограждения взяли в аренду у муниципалитета.
Согласно действующим законам, создать комфортную и безопасную зону в виде шлагбаума в городской черте могут не все горожане, а только проживающие в многоквартирных домах. Эта норма не распространяется на частный сектор.