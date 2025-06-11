Жителям Подмосковья рассказали, как законно установить во дворе шлагбаум

11 июня 2025, 11:39

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

Шлагбаумы при въезде во дворы многоэтажек позволяет горожанам сохранить хотя бы минимум комфорта. О том, как установить их законно, рассказали в пресс-службе администрации городского округа Клин.





В городе есть несколько адресов, где въезд во дворы преграждают шлагбаумы. Это, например, дома по адресам ул. Овражная, 2 и ул. Мира, 9/6. Жильцы жаловались на постоянное нахождение там автотранспорта приезжих. На Овражной рядом находится колледж, на ул. Мира –многочисленные офисы. Парковок для жильцов почти не остаётся. Кроме того, двор на ул. Мира постоянно используют для объезда пробок в центре города, ставя под угрозу безопасность гуляющих во дворе детей.

«Общим собрание дома приняло решение обратиться в администрацию городского округа с просьбой разрешить поставить два шлагбаума. В администрации к нашей проблеме отнеслись внимательно, выслушали все аргументы. Мы представили фотографии того, что у нас происходит, и схему, которую мы предполагаем», – рассказал зампредседателя совета многоквартирного дома № 9/6 по ул. Мира Андрей Феклистов.