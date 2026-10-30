Жителям Подмосковья рассказали о голосовании собственников через «Госуслуги. Дом»

30 октября 2026, 16:52

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Принять участие в голосовании собственников жилья можно в онлайн-режиме. Удобным инструментом для этого является мобильное приложение «Госуслуги. Дом». О нём жителям Московской области рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.





Важным преимуществоми электронного голосования является удобство для участников, так как им не нужно никуда идти и можно выбрать удобное время для ознакомления с повесткой и принятия решения. Кроме того, цифровой бюллетень защищён от подделки.





«Если в доме проводится собрание собственников, на главном экране приложения появится баннер «Идёт голосование». Можно нажать на него или зайти в раздел «Голосования по дому». После прочтения повестки и приложенных материалов нужно нажать кнопку «Голосовать», выбрать один из трёх вариантов: «За», «Против» или «Воздержался» и нажать «Отправить результаты». После этого голос будет учтён», — говорится в сообщении.