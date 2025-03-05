Жителям Подмосковья рассказали о новой схеме мошенничества накануне праздника

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В преддверии 8 Марта в Подмосковье активизировались мошенники, предупреждает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Они используют две схемы обмана.
В первом случае жертве звонит «курьер», который сообщает о доставке цветов и просит назвать код из СМС для подтверждения получения.
По второму сценарию букет действительно привозят, но спустя некоторое время поступает звонок, якобы от службы доставки — злоумышленники под предлогом внутренней отчётности снова запрашивают код.
На самом деле эти данные позволяют мошенникам получить доступ к онлайн-банку или аккаунту на Госуслугах. Завладев ими, они могут списать деньги со счёта или оформить кредит на имя владельца.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно никому не передавать коды из сообщений и немедленно прекращать разговор при подозрительных звонках.
Дополнительную информацию о кибербезопасности можно найти в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.
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По второму сценарию букет действительно привозят, но спустя некоторое время поступает звонок, якобы от службы доставки — злоумышленники под предлогом внутренней отчётности снова запрашивают код.
На самом деле эти данные позволяют мошенникам получить доступ к онлайн-банку или аккаунту на Госуслугах. Завладев ими, они могут списать деньги со счёта или оформить кредит на имя владельца.
Чтобы не стать жертвой мошенников, важно никому не передавать коды из сообщений и немедленно прекращать разговор при подозрительных звонках.
Дополнительную информацию о кибербезопасности можно найти в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» на портале госуслуг Московской области.
Читайте также:
В Подмосковье задержали подростка, помогающего телефонным мошенникам
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Дайана Хусинова