Жителям Подмосковья рассказали о сервисах онлайн-оплаты ЖКУ

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Оплатить коммунальные счета жители Московской области могут в онлайн-режиме и без комиссии. О приложениях и сервисах, позволяющих это сделать, рассказали в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



Самым удобным вариантом специалисты министерства назвали приложение «Госуслуги Дом».

«Для оплаты счетов нужно зайти в сервис, выбрать нужное жильё, в нижнем меню нажать «Счета», выбрать требуемый и заплатить банковской картой. Комиссия при этом взиматься не будет», — говорится в сообщении.
Можно также воспользоваться личным кабинетом на сайте ГИС ЖКХ, разделом «Платежи» в приложении «Госуслуги», региональным портал госуслуг или банковскими приложениями. Кроме того, квитанцию можно оплатить по QR-коду или уникальному идентификатору начислений.
Лев Каштанов

