Жителям Подмосковья рассказали о сервисах онлайн-оплаты ЖКУ

29 мая 2026, 18:04

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Оплатить коммунальные счета жители Московской области могут в онлайн-режиме и без комиссии. О приложениях и сервисах, позволяющих это сделать, рассказали в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Самым удобным вариантом специалисты министерства назвали приложение «Госуслуги Дом».





«Для оплаты счетов нужно зайти в сервис, выбрать нужное жильё, в нижнем меню нажать «Счета», выбрать требуемый и заплатить банковской картой. Комиссия при этом взиматься не будет», — говорится в сообщении.