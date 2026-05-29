Жителям Подмосковья рассказали о сервисах онлайн-оплаты ЖКУ
Оплатить коммунальные счета жители Московской области могут в онлайн-режиме и без комиссии. О приложениях и сервисах, позволяющих это сделать, рассказали в подмосковном министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Самым удобным вариантом специалисты министерства назвали приложение «Госуслуги Дом».
«Для оплаты счетов нужно зайти в сервис, выбрать нужное жильё, в нижнем меню нажать «Счета», выбрать требуемый и заплатить банковской картой. Комиссия при этом взиматься не будет», — говорится в сообщении.Можно также воспользоваться личным кабинетом на сайте ГИС ЖКХ, разделом «Платежи» в приложении «Госуслуги», региональным портал госуслуг или банковскими приложениями. Кроме того, квитанцию можно оплатить по QR-коду или уникальному идентификатору начислений.