Дайвер нашел на дне реки останки супругов и раскрыл тайну их исчезновения 67 лет назад
Дайвер обнаружил на дне реки Колумбия в США останки супружеской пары, пропавшей 67 лет назад. Об этом сообщает Oregon Live.
В марте этого года Арчер Майо наткнулся на затонувший автомобиль. В августе он добрался до него, перед этим расчистив груды мусора на пути. Внутри машины марки Ford 1950-х годов он нашел человеческие кости и фотоаппарат с именем владельца — Кен Мартин. Предполагается, что найденные останки принадлежат ему и его жене Барбаре.
Американцы исчезли 7 декабря 1958 года, когда отправились в поездку с тремя детьми-подростками и не вернулись домой. Тела двух младших дочерей онаружили в реке спустя год, остальных членов семьи так и не нашли. Полицейские считали, что они могли случайно съехать в воду, а местные строили зловещие теории вокруг этого дела. В итоге тайна была раскрыта благодаря усилиям дайвера.
Новость об исчезновении семьи до него дошла семь лет назад. Он изучил архивы и узнал о глубокой яме в водоеме, которая могла засасывать в себя большие объекты. Впадина находилась рядом с парковкой, что могло стать причиной несчастного случая.
Полиция пока не подтвердила закрытие дела. Останки были отправлены на экспертизу. Существует вероятность, что среди найденных костей есть и те, что принадлежат третьему ребенку.
