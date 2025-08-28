Дайвер нашел на дне реки останки супругов и раскрыл тайну их исчезновения 67 лет назад

28 августа 2025, 09:06

В США дайвер нашел на дне реки останки супругов, пропавших 67 лет назад

Фото: iStock/kanarys

Дайвер обнаружил на дне реки Колумбия в США останки супружеской пары, пропавшей 67 лет назад. Об этом сообщает Oregon Live.