Появилась новая информация о россиянке, пропавшей в горах Киргизии

28 августа 2025, 08:32

Консилиум альпинистов пришел к выводу о невозможности спасения Наговициной

Фото: iStock/Mumemories

Группа экспертов и альпинистов пришла к печальному выводу о невозможности спасения россиянки Натальи Наговициной, застрявшей на пике Победы в Киргизии. Об этом пишет РИА Новости.





В заявлении турфирмы «Аксай-Трэвел», организовавшей восхождение, отмечается, что, учитывая сложные метеоусловия и риски для жизни спасателей, проведение поисково-спасательной операции в текущем сезоне невозможно.



Консилиум, состоящий из опытных альпинистов и специалистов, включая чемпионов России и мира по спортивному туризму, пришел к этому решению после многодневных брифингов и анализа ситуации. В заявлении подчеркивается, что дальнейшая организация спасательных работ может привести к новым жертвам.





«В настоящий момент участники данной группы, сопоставив все риски для жизни и здоровья спасателей, учитывая сложные метеоусловия, пришли к выводу о невозможности проведения поисково-спасательной операции в текущем сезоне. Дальнейшая организация спасательных работ, к сожалению, может привести к очередным жертвам. Данное мнение сформировано группой альпинистов, участвовавших в спасательной операции, экспертов и специалистов по горе Победа и может не совпадать с мнением общества», — подчеркнули в «Аксай-Трэвел».