Жителям Подмосковья рассказали, почему важно платить взносы за капремонт в срок
Взносы за капитальный ремонт – обязательный ежемесячный платёж для собственников помещений в многоквартирных домах. Его направляют на обновление и восстановление зданий, разъяснили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Там подчеркнули, что своевременная оплата позволяет региональному оператору проводить работы в срок.
«Минимальный размер взноса на капремонт в Подмосковье утверждает правительство региона. В этом году он составляет 22 рубля в месяц за квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику. Если площадь квартиры, например, 45 «квадратов», ежемесячный взнос составит 990 рублей», – отметили в пресс-службе.Минимальный размер взноса определяют на основе общей суммы, необходимой для выполнения обязательных работ по замене строительных конструкций, инженерных систем домов и улучшение жилищных условий граждан.
Собственники помещений имеют право увеличить размер взноса. Для этого нужно принять на общем собрании соответствующее решение. Такой подход позволит аккумулировать средства в более короткие сроки и выполнить работы досрочно.