Жителям Подмосковья рассказали, почему важно платить взносы за капремонт в срок

01 июля 2026, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Взносы за капитальный ремонт – обязательный ежемесячный платёж для собственников помещений в многоквартирных домах. Его направляют на обновление и восстановление зданий, разъяснили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Там подчеркнули, что своевременная оплата позволяет региональному оператору проводить работы в срок.

«Минимальный размер взноса на капремонт в Подмосковье утверждает правительство региона. В этом году он составляет 22 рубля в месяц за квадратный метр общей площади помещения, принадлежащего собственнику. Если площадь квартиры, например, 45 «квадратов», ежемесячный взнос составит 990 рублей», – отметили в пресс-службе.