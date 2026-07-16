Жителям Подмосковья сообщили о продлении приёма заявок на конкурс путешествий

16 июля 2026, 13:15

оригинал Фото: пресс-служба Росмолодёжи

Заявочную кампанию всероссийской премии «Больше, чем путешествие» продлили до 31 июля. Об этом жителям Московской области сообщили в пресс-службе Росмолодёжи.





Премия призвана поддержать тех, кто создаёт или продвигает краеведческие и историко-культурные путешествия по России.





«Заявки принимаются по восьми номинациям: «Больше, чем тур», «Больше, чем экскурсия», «Больше, чем поход», «Больше, чем сервис», «Больше, чем место силы», «Больше, чем регион», «Больше, чем путешественник» и «Больше, чем медиа», — говорится в сообщении.