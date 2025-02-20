Жителю Московской области дали 15 лет за госизмену и диверсию

Видео: пресс-служба прокуратуры МО
Мособлсуд вынес приговор по уголовному делу 24-летнего жителя Подмосковья. Он признан виновным по статьям Уголовного кодекса о диверсии и госизмене, сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.
«Как установил суд, в январе прошлого года молодой человек, считая, что общается через бот знакомств одного из мессенджеров с девушкой, вступил в переписку с представителем украинских спецслужб. Тот склонил его к сотрудничеству. Получив задание для совершения диверсии на транспорте, мужчина купил необходимые средства», – рассказали в прокуратуре.В феврале того же года подсудимый ночью поджёг релейный шкаф между платформами «Кутузовская» и «Весенняя» Курского направления Московской железной дороги. Свои действия он снял на камеру. Видео было опубликовано на националистических проукраинских интернет-ресурсах.
С учётом позиции гособвинителя от подмосковной прокуратуры суд приговорил диверсанта к 15 годам лишения свободы. Первые три года он будет отбывать в тюрьме, оставшиеся – в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на год.
Как отметили в надзорном ведомстве, приговор суда в законную силу пока не вступил.
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Лора Луганская