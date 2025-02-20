Таможенники задержали жителя Белоруссии, пытавшегося провести в РФ 140 кг гашиша

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Таможенники задержали жителя Белоруссии при попытке провезти в Россию 140 килограммов гашиша. Об этом пишет Telegram-канал BAZA.
По информации журналистов, злоумышленник вез запрещенные вещества в кабине фуры. Они были спрятаны в тайнике, где спальное место.
При досмотре сотрудники нашли тайник с брикетами, где было темно-коричневое вещество со специфическим запахом. Эксперты установили, что мужчина вез гашиш.
Открыто уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Фигурант может получить высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее стало известно, что на Шри-Ланке погибла россиянка, пытаясь сделать селфи.
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При досмотре сотрудники нашли тайник с брикетами, где было темно-коричневое вещество со специфическим запахом. Эксперты установили, что мужчина вез гашиш.
Открыто уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков в особо крупном размере. Фигурант может получить высшую меру наказания в виде пожизненного лишения свободы.
Ранее стало известно, что на Шри-Ланке погибла россиянка, пытаясь сделать селфи.
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Никита Кротов