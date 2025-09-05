Живодёрка из пункта передержки в Чехове стала фигуранткой уголовного дела
Видео: пресс-служба СК РФ
Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в одном из пунктов передержки в Чехове. Такое решение было принято после проверки появившейся в СМИ информации, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«Предварительно установлено, что жительница села Шарапово муниципального округа Чехов оказывала услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке. В нарушение действующего закона она допустила жестокое обращение с животными – истязала их побоями, применяла к собакам электрошоковые ошейники. Кроме того, животные содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло их увечье в виде ссадин», – говорится в сообщении.Следователи продолжают работу на территории домовладения, отметили в пресс-службе в комментарии к соответствующему видео СКР. Проведён обыск, осмотры, изъяты ошейники. Фиксация доказательств продолжается.