Живодёрка из пункта передержки в Чехове стала фигуранткой уголовного дела

05 сентября 2025, 20:33

Видео: пресс-служба СК РФ

Следователи возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными в одном из пунктов передержки в Чехове. Такое решение было принято после проверки появившейся в СМИ информации, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.







«Предварительно установлено, что жительница села Шарапово муниципального округа Чехов оказывала услуги по уходу за домашними животными, в том числе по их содержанию и дрессировке. В нарушение действующего закона она допустила жестокое обращение с животными – истязала их побоями, применяла к собакам электрошоковые ошейники. Кроме того, животные содержались в ненадлежащих условиях, что повлекло их увечье в виде ссадин», – говорится в сообщении.