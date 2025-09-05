Достижения.рф

Певица Mona раскрыла жуткие подробности жестокого обращения с ее собаками

Певица Mona и Эльдар Джарахов потребовали вернуть животных от псевдо-кинолога
Фото: Telegram @t.me/MonaRaava

Российская певица Mona столкнулась с жестоким обращением со своими питомцами со стороны псевдо-кинолога, которая содержала собак в ужасных условиях с использованием электрошоковых ошейников и тесных клеток.



Артистка обратилась к специалисту по дрессировке собак Карине, владелице передержки под ключ, для обучения своих питомцев. Однако вместо профессионального подхода животные подверглись жестокому обращению. Как выяснилось позже, собаки содержались в антисанитарных условиях в тесных клетках, установленных друг на друге, без возможности свободного перемещения.

«Моя девочка сидела в клетке с поносом, без возможности выйти. На нее надевали ошейник, который бьет током. Она прогрызла клетку и все прутья были в крови», — с болью описывает подробности певица.


При этом владелица передержки уверяла Mona, что спит с собаками «в обнимку» и предоставляла фото- и видеодоказательства, которые, как оказалось, были постановочными.

После двух часов шока от увиденного на видео Mona приняла решение немедленно лично заняться закрытием этого предприятия, о чем сообщила в своем Telegram-канале. Вместе с Эльдаром Джараховым они организовали сбор доказательств и обратились в правоохранительные органы с требованием привлечь виновных к ответственности.

Елизавета Теодорович

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0