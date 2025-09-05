Певица Mona раскрыла жуткие подробности жестокого обращения с ее собаками

05 сентября 2025, 00:25

Певица Mona и Эльдар Джарахов потребовали вернуть животных от псевдо-кинолога

Фото: Telegram @t.me/MonaRaava

Российская певица Mona столкнулась с жестоким обращением со своими питомцами со стороны псевдо-кинолога, которая содержала собак в ужасных условиях с использованием электрошоковых ошейников и тесных клеток.





Артистка обратилась к специалисту по дрессировке собак Карине, владелице передержки под ключ, для обучения своих питомцев. Однако вместо профессионального подхода животные подверглись жестокому обращению. Как выяснилось позже, собаки содержались в антисанитарных условиях в тесных клетках, установленных друг на друге, без возможности свободного перемещения.



