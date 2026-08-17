Житель Мытищ месяц воровал из магазина при АЗС канистры с моторным маслом
Заявление о краже 21 канистры моторного масла общей стоимостью более 31 тысячи рублей подал в полицию представитель одной из автозаправочных станций в Мытищах. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
В результате расследования оперативники задержали подозреваемого. Им оказался местный житель.
«Оказалось, что мужчина совершал кражи в течение месяца, тайком вынося канистры из торгового зала при АЗС», — говорится в сообщении.Против задержанного завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили до суда под подписку о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре 34-летний мужчина устроил погром в магазине электроники, разбив сразу 15 телевизоров. Предварительный ущерб от его действий оценили более чем в полтора миллиона рублей.