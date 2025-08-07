Журналистов и блогеров Подмосковья приглашают на конкурс «ШУМ»
Премию в сфере медиа и журналистики «ШУМ» проводит всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Одной из номинаций премии является «Голос региона», побороться в ней за победу приглашаются молодые блогеры и журналисты Московской области и других российских областей и краёв. Об этом сообщает пресс-служба проекта».
Номинация «Голос региона» создана для тех, кто рассказывает о жизни своей малой родины.
«Участниками конкурса могут стать сотрудники региональных СМИ, а также авторы, ведущие собственные медиапроекты. Возраст участников — от 18 до 35 лет», — отмечается в сообщении.В качестве конкурсной работы принимается любой медиапроект — от цикла передач или подкастов до статьи или документального фильма. При этом материалы должны быть опубликованы в период с 1 июня прошлого года по 1 июня 2025 года.
Заявки на участие принимаются на сайте премии «Шум». Там же размещена подробная информация о проведении конкурса. Приём заявок открыт до 17 августа.