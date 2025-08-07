Журналистов и блогеров Подмосковья приглашают на конкурс «ШУМ»

07 августа 2025, 11:15

Фото: пресс-служба проекта «ТопБЛОГ»

Премию в сфере медиа и журналистики «ШУМ» проводит всероссийский проект «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Одной из номинаций премии является «Голос региона», побороться в ней за победу приглашаются молодые блогеры и журналисты Московской области и других российских областей и краёв. Об этом сообщает пресс-служба проекта».





Номинация «Голос региона» создана для тех, кто рассказывает о жизни своей малой родины.





«Участниками конкурса могут стать сотрудники региональных СМИ, а также авторы, ведущие собственные медиапроекты. Возраст участников — от 18 до 35 лет», — отмечается в сообщении.