«Жёлтые зубы и одышка»: нарколог рассказал, как спасти подростка от курения

05 июня 2026, 12:26

Нарколог Холдин посоветовал раскрыть подросткам «быстрые» последствия курения

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Подростковый возраст — это то время, когда многие люди впервые пробуют курить. О том, как защитить своего ребёнка от этой опасной привычки, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, сообщает пресс-служба ведомства.





Врач отметил, что в разговоре с подростком на тему курения очень важно учитывать особенности этого возраста.





«В-первых, откажитесь от нотаций — они вызовут только глухую оборону. Необходимо показать уважение к мнению ребёнка. Потому лучше начать с вопроса о том, что он сам думает о курении, курят ли его друзья и почему, на его взгляд, они это делают», — сказал Холдин.

«Часто за курением скрывается потребность стать частью компании, выглядеть старше или, например, справиться с напряжением. Ваша задача — помочь найти более здоровые пути самоутверждения», — пояснил эксперт.

«Сместите фокус на то, что волнует их самих: обсуждайте немедленные негативные последствия для внешности и успеха — жёлтые зубы, неприятный запах, одышку. Помогите подросткам осознать, что отказ от сигарет — это признак сильной личности и уважения к себе», — почеркнул Холдин.