Жителей Москвы напугала стрельба

06 декабря 2025, 14:16

Мужчина и женщина устроили стрельбу во дворе дома в Москве

Фото: iStock/Elena Esich

Мужчина и женщина устроили стрельбу в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости» со ссылкой на очевидцев.