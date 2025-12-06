Жителей Москвы напугала стрельба
Мужчина и женщина устроили стрельбу во дворе дома в Москве
Мужчина и женщина устроили стрельбу в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно новости» со ссылкой на очевидцев.
Все произошло около 09:00 во дворе дома №21 Мичуринском проспекте. Сначала мужчина выстрелил из пистолета, а затем передал его женщине, которая так же выстрелила.
Куда они целились, пока неизвестно. Местные жители требовали прекратить хулиганство, но пара проигнорировала их замечание.
Момент стрельбы попал на видео. Его снял на телефон один из прохожих. Сейчас эти кадры изучают в полиции.
