Зиновьева: в Московской области работают 1,4 млн предпринимателей

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
Подмосковный бизнес сегодня представляют около 1,4 млн компаний МСП и самозанятых из разных сфер. Такие данные 26 мая, в День российского предпринимательства, привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Московская область входит в топ-3 по числу субъектов малого и среднего предпринимательства. Сегодня в компаниях занят почти каждый четвёртый житель региона. В Подмосковье зарегистрировано порядка 470 тыс. субъектов МСП и 916 тыс. самозанятых граждан. В округах Подмосковья проведут мероприятия для предпринимателей, приуроченные к празднику», – сказала Зиновьева.Так, Центр «Мой бизнес» Московской области устроит вебинары. 27 мая состоится вебинар «Второй сезон развития креативных индустрий в России: экспозиция, действующие лица, варианты развития сюжета». Зарегистрироваться можно по ссылке. А 29 мая пройдёт вебинар «Продажи в социальных сетях на примере Telegram». Регистрация открыта на сайте. Подробная информация о мероприятиях будет размещена в ТГ-канале «Мой бизнес | Московская область».
26-30 мая в Коломне планируются круглый стол «Развитие туризма в городском округе Коломна», молодёжный бизнес-форум для школьников, торжественное мероприятие и ярмарка вакансий.
В Орехово-Зуеве намечены презентация производства Демиховского машиностроительного завода, а также торжественное мероприятие. В Сергиевом Посаде пройдут бизнес-конференции и выставка-ярмарка локальных производителей. В Балашихе запланирован бизнес-завтрак с главой городского округа.
Информацию о планируемых мероприятиях можно узнать в администрациях муниципалитетов.
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Лора Луганская