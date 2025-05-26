Зиновьева: в Московской области работают 1,4 млн предпринимателей

Свыше 2,4 млн человек посетили парки Московской области в период с 19 по 25 мая, в том числе в выходные в парках побывали 846 тыс. человек, а в будние посещаемость составила около 300 человек в день. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.