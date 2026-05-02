02 мая 2026, 11:41

В Московской области отметили Праздник Весны и Труда. В этот день в регионе, как и всегда, состоялись концерты, спортивные мероприятия, субботники и прочие активности.







Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе сообщила, что в регионе прошло свыше 48 мероприятий, организованных в честь Праздника Весны и Труда.





«Это фестивали, профориентационные интенсивы, народные субботники и творческие мастер-классы. Особое внимание уделили патриотическим акциям и поддержке участников СВО — жители собирали гуманитарные грузы, плели маскировочные сети и убирали мемориалы», — добавила Швелидзе.





В каждом городском округе Московской области прошли разнообразные мероприятия. Жители могли посетить выставки, поучаствовать в интеллектуальных играх, семейных акциях или отметить приход весны в парках.



В Дубне одновременно работали детские творческие площадки, проводились мастер-классы по робототехнике и пленэру (технике написания картин или этюдов на природе), а также научное шоу. Кульминационным моментом стала акция «Дерево желаний», в рамках которой жители украшали световую инсталляцию своими мечтами на новый сезон.



В Красногорске состоялась торжественная церемония отправки гуманитарной автоколонны. В это же время в музее Красногорского механического завода имени С. А. Зверева прошла встреча молодёжи, посвящённая сохранению трудовых традиций и вкладу предприятий Подмосковья в развитие страны.



В Люберцах в Наташинском парке была организована масштабная площадка для отдыха. Там прошли концерты, мастер-классы и голосование в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Также был открыт пункт сбора гуманитарной помощи в рамках акции «Доброе дело».



В Лосино-Петровском гости посетили волонтерский центр «Тыл Добра», где увидели процесс изготовления маскировочных сетей и пообщались с добровольцами.



Праздник Весны и Труда традиционно отмечается как день Российских студенческих отрядов. Подмосковные активисты организации провели масштабные субботники в рамках Всероссийской акции «#ТРУДКРУТ», сосредоточившись на благоустройстве парков, скверов и социальных объектов.



Также в этот день прошло множество экологических акций. В Рузском округе началась серия мероприятий «Вода России». Волонтёры очистили берег реки Вейны от бытового мусора. По итогам прошлогодней акции добровольцам удалось вывезти около 27 кубических метров отходов. В этом году экологи надеются превзойти предыдущие результаты.