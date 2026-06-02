Актёр из Раменского Алексей Шаранин снялся в триллере «1159»

02 июня 2026, 15:00

оригинал Фото: кадр из фильма

Раменский артист Алексей Шаранин завершил съёмки в новом фильме «1159». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципального округа.





Над картиной работал режиссёр Владимир Бухаров. Действие разворачивается в советское время. Милиционер ищет маньяка, оставляющего на жертвах метку «1159». Один из подозреваемых – Герман, роль которого исполнил Шаранин.

«У моего героя в результате трагедии произошла трансформация. Сюжетная линия с первых секунд погружает зрителя в головоломку, которая выстраивается в клубок неразрывно связанных событий. Фильм получился динамичным. Его стоит смотреть именно от начала до конца, не теряя канву событийного ряда. Большое спасибо всей нашей съёмочной команде. Отдельная благодарность – режиссёру, пригласившему меня на эту яркую и глубокую роль, которая является одной из главных», – поделился артист.