Баскетбольный турнир обернулся перестрелкой: есть погибшие

24 августа 2025, 12:42

Один человек погиб и четверо пострадали в уличной перестрелке в Нью-Йорке

Фото: iStock/TheaDesign

В Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает телеканал Fox News.