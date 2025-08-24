Баскетбольный турнир обернулся перестрелкой: есть погибшие
В Нью-Йорке произошла стрельба, в результате которой один человек погиб и четверо пострадали. Об этом сообщает телеканал Fox News.
По предварительным данным, все произошло на стыке Берк-авеню и Уикхем-авеню недалеко от Хаффен-парка. В это время там проходил баскетбольный турнир.
По словам журналистов, состояние одного из пострадавших подростков оценивается как крайне тяжелое. 32-летний мужчина скончался от огнестрельного ранения в грудь, 17-летней девушке выстрел пришелся в лицо.
Как пишет газета New York Post, стрельба была связана с бандитскими разборками, которые произошли в непосредственной близости от толпы зрителей, наблюдавших за спортивным событием.
