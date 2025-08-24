17-летний велогонщик погиб в Европе во время соревнований

24 августа 2025, 14:15

17-летний велогонщик Иван Мелендес Луке погиб в Испании во время соревнований

Фото: istockphoto/ChiccoDodiFC

Испанский велогонщик Иван Мелендес Луке погиб в результате падения во время гонки — об этом сообщила пресс‑служба Международного союза велосипедистов (UCI).