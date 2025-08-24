17-летний велогонщик погиб в Европе во время соревнований
Испанский велогонщик Иван Мелендес Луке погиб в результате падения во время гонки — об этом сообщила пресс‑служба Международного союза велосипедистов (UCI).
В субботу во второй этап многодневной «Вуэльты Рибера дель Дуэро», проходившей в провинции Сория, произошёл массовый завал. В числе пострадавших оказался 17‑летний спортсмен из команды Tenerife‑Cabberty. На место прибыли медики — несколько гонщиков получили травмы, часть из них находится в тяжёлом состоянии. От полученных ранений Луке скончался. Организаторы приняли решение отменить этап.
Ранее этим летом аналогичные трагедии унесли жизни молодых спортсменов. В июле 17‑летний мотогонщик JuniorGP Пау Альсина скончался от травм, полученных при падении на тренировке: он слетел с мотоцикла, ударился головой и позже умер в больнице.
Перед этим также погиб 19‑летний итальянский велогонщик Самуэле Привитера — на первом этапе «Джиро Валле д’Аоста» он упал на спуске на скорости около 70 км/ч, предположительно из‑за неровности дороги, потерял шлем, получил тяжёлую черепно‑мозговую травму и скончался в больнице.
