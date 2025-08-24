Овечкин раскрыл, кем хотел бы стать, если бы не стал хоккеистом
В интервью проекту «ТАСС Дети» нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин признался, что если бы не хоккей, хотел бы попробовать себя в журналистике.
Овечкину 39 лет. В составе «Вашингтона» он в 2018 году выиграл первый в истории клуба Кубок Стэнли. 6 апреля Овечкин стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ, обойдя Уэйна Гретцки; на его счету сейчас 897 шайб.
Ранее сообщалось, что ФНС разблокировала счета Овечкина после того, как он урегулировал вопросы, возникшие из-за задержек с подачей деклараций по его ИП. Хоккеист зарегистрировал ИП в августе 2022 года для продажи собственного мерча и оформил пять товарных знаков, но бизнес в России не получил развития.
Тем не менее налоговая требовала обязательные декларации, которые не были поданы, из‑за чего счета спортсмена начали блокировать в 2023 году, а затем несколько раз замораживались в 2024 и 2025 годах.
