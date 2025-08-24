Овечкин раскрыл, кем хотел бы стать, если бы не стал хоккеистом

24 августа 2025, 16:59

ТАСС: Овечкин хотел бы стать журналистом, если бы не стал хоккеистом

Александр Овечкин (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

В интервью проекту «ТАСС Дети» нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин признался, что если бы не хоккей, хотел бы попробовать себя в журналистике.