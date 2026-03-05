Politico: советники Трампа хотят убедить его объявить о победе над Ираном
Советники президента США Дональда Трампа пытаются убедить его объявить о победе над Ираном. Об этом сообщает CNN.
По информации телеканала, в окружении главы Белого дома опасаются, что военная кампания может затянуться и привести к тому, что США окажутся втянуты в долгую войну. О том, что администрация США не была полностью готова к масштабу конфликта, по мнению СМИ, свидетельствует увеличение ресурсов для эвакуации американских граждан из стран Ближнего Востока, а также срочное наращивание разведывательных подразделений в регионе.
Кроме того, Пентагон пытается направить туда дополнительные средства противовоздушной обороны, включая компактные системы борьбы с беспилотниками. Отмечается, что часть таких технологий ранее не применялась в боевых условиях, поэтому их эффективность пока остается неопределенной.
Внутри США также растут опасения, что затяжной конфликт может стать серьезным политическим риском для администрации. Советники президента беспокоятся, что рост числа погибших американских военных может снизить поддержку Трампа и повлиять на предстоящие промежуточные выборы в Конгресс. Сейчас официально подтверждена гибель шести американских военнослужащих. Сам Трамп заявил, что у США достаточно боеприпасов, чтобы вести войну «сколько потребуется».
