WP: Трамп поставил ультиматум курдам по конфликту с Ираном

05 марта 2026, 15:35

Дональд Трамп (Фото: iStock/olya_steckel)

Президент США Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с лидерами иракских курдов и призвал их определить свою позицию в конфликте с Ираном. Об этом сообщает газета The Washington Post.





По информации издания, 1 марта Трамп связался с лидером Патриотический союз Курдистана Бафель Талабани и главой Демократическая партия Курдистана Масуд Барзани. Как утверждают источники газеты, американский лидер предложил курдским силам присоединиться к США и Израилю в противостоянии с Ираном.





«Трамп ясно выразился во время своего звонка. Он сказал нам, что курды должны выбрать сторону в этой битве — либо с Америкой и Израилем, либо с Ираном», — заявил один из курдских чиновников, знакомый с содержанием телефонного разговора.