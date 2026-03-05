ВС Азербайджана находятся в боевой готовности после взрыва иранского БПЛА
Президент Алиев: ВС Азербайджана находятся в боевой готовности
Вооруженные силы Азербайджана, Государственная пограничная служба и другие подразделения спецназначения привели в режим «боеготовность № 1». Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев на заседании Совета безопасности.
Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что по Нахичеванской автономной республике нанесли удары беспилотниками с территории Ирана. По данным ведомства, пострадали четыре человека.
«Приведены в состояние мобилизации номер один и должны быть готовы к проведению любой операции», — добавил политик.
Перед этим стало известно, что иранский дрон впервые взорвался в Азербайджане.