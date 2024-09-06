102-летняя ветеран из Бронниц Копосова проголосовала на дому

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома
Жительница Бронниц Валентина Васильевна Копосова на выборах в Подмосковье воспользовалась правом отдать голос вне помещения для голосования. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
В этом году женщина отметила 102-й день рождения. Избиратели региона, которые по состоянию здоровья не могут лично прийти на участок, могут проголосовать дома.
Валентина Васильевна – ветеран Великой Отечественной войны, с 1942 года служила радисткой. Победу встретила в Германии.
В Подмосковье завершился первый день голосования на выборах депутатов Советов депутатов. Впереди ещё два дня – 7 и 8 сентября.
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Валентина Васильевна – ветеран Великой Отечественной войны, с 1942 года служила радисткой. Победу встретила в Германии.
«Я прошла всю войну и закончила её в 1945 году в Берлине. Через год после нашей Победы, помогала проводить выборы в Верховный Совет СССР. С тех пор ни одних выборов ни разу не пропустила», – рассказала ветеран.В пресс-службе напомнили: чтобы проголосовать вне участка, нужно подать письменное заявление или устное обращение в участковую избирательную комиссию по месту жительства до 14 часов 8 сентября.
В Подмосковье завершился первый день голосования на выборах депутатов Советов депутатов. Впереди ещё два дня – 7 и 8 сентября.
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Лора Луганская